"Укрзалізниця" заявляє, що не порушувала правил експлуатації поїздів Hyundai

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявляє, що не допускала порушень правил експлуатації швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, використання яких цього тижня було тимчасово призупинено для усунення неполадок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

"Стан інфраструктури "Укрзалізниці" відповідає вимогам правил технічної експлуатації на залізницях України, про що свідчать огляди фахівцями технічних пристроїв, згідно з встановленою періодичністю, колійного господарства, контактної мережі, пристроїв СЦБ і зв'язку, зокрема спеціальними вагон-лабораторіями з оформленням підтверджуючих документів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» й південнокорейська компанія Hyundai Corporation уклали контракт на здійснення сервісно-технічного обслуговування 10 швидкісних поїздів HRCS2 корейськими фахівцями на період до листопада 2017 року. Дані поїзди були придбані Україною до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Південнокорейська компанія зобов'язується виконувати сервісно-технічне обслуговування поїздів та їх ремонт згідно з умовами цього контракту відповідно до встановленого виробника регламенту. Так, фахівці Hyundai Rotem перед відправленням поїздів у рейс на кожний із них оформляють чек-лист якості виконаної роботи з гарантією безпечного курсування поїзда.

У свою чергу, Українська залізнична швидкісна компанія забезпечує локомотивні бригади (стюардів) поїздів для експлуатації електропоїздів, здійснює роботи з екіпірування Нyundai, а також спільно з кейтеринговою і клінінговою компаніями забезпечує належний санітарний стан потягів і надання послуг харчування пасажирів на шляху слідування поїздів.

"Інформація про неякісне обслуговування поїздів виробництва компанії Hyundai Rotem, яка останнім часом з'являється в ЗМІ, не відповідає дійсності", - підкреслили в прес-службі.

Як нагадали в прес-службі, генеральний директор представництва Hyundai Corporation Юн Сук Чой повідомив про те, що наразі в Україні задіяно 48 корейських фахівців у обслуговуванні електропоїздів, а для комплексного техогляду в Україну приїдуть ще 7 співробітників компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem на склад із локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною призупинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузову, виявлені в ході чергового технічного огляду.

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Після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Нyundai "Укрзалізниця" ухвалить технічні й організаційні рішення для виходу з даної ситуації, й вже цього місяця планує відновити експлуатацію цих швидкісних поїздів.

"Укрзалізниця" має намір продовжити на рік термін гарантійного обслуговування 10 швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" південнокорейського виробництва Hyundai Rotem, який за діючою угодою завершується для частини поїздів у травні 2014 року.

У випадках виявлення поломок або технічних несправностей, компанія-виробник за власний рахунок їх усуватиме згідно з угодою гарантійного обслуговування.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.