На Придніпровській залізниці невиробничий травматизм скоротився на 55%

На станціях і перегонах Придніпровської залізниці (ПЗ) в січні 2014 року рівень невиробничого травматизму скоротився порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 54,6% - до 5 випадків з 11, повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, скоротилася кількість травм зі смертельним наслідком порівняно з січнем 2013 року на 62,5% - до 3 випадків з 8.

За даними прес-служби, за вказаний період випадків травмування неповнолітніх осіб на залізниці не було, в той час як за аналогічний період минулого року була зафіксована одна смерть неповнолітнього.

У зв'язку з цим, з метою попередження таких випадків Придніпровська магістраль планує цього року провести ряд організаційно-технічних заходів, зокрема, крім забезпечення регулярних оповіщень пасажирів на вокзалах і станціях по гучному зв'язку про правила безпеки на залізничних об'єктах, прибуття-відправлення рухомого складу і маневрових робіт; Придніпровська залізниця планує відремонтувати залізничні переїзди, прилади зовнішнього освітлення станцій і посадочні платформи.

А для попередження випадків травмування сторонніх осіб, в першу чергу, неповнолітніх, залізниця в цьому році проведе місячник профілактично-роз'яснювальної роботи серед школярів та студентів навчальних закладів, які розташовані поблизу залізничних колій, а в місцях перетину шляхів автотранспортом та пішоходами встановить інформаційні стенди попереджувального змісту.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році на станціях і перегонах Придніпровської залізниці (ПЗ) у 2013 році рівень невиробничого травматизму зменшився порівняно з 2012 роком на 1,6% - до 126 випадків.

Придніпровська залізниця у 2013 році перевезла у дальньому сполученні 21,670 млн пасажирів.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.