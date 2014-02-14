"Укравтодор" планує впровадити систему для контролю за станом доріг

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») має намір впровадити в усіх регіонах України географічну інформаційну систему, яка є базовою для дорожньої галузі і пілотний проект якої вже успішно працює в Миколаївській області. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

"На сьогодні в дорожній галузі України вже створено всі необхідні передумови для повномасштабного впровадження зазначеної системи. Зокрема, розроблені або перебувають на кінцевому етапі розробки всі необхідні стандарти, створено єдину інформаційну геобазу даних автомобільних доріг, розроблено структуру збирання, аналізу, зберігання і передачі актуальних даних всім користувачам, підготовлено необхідне програмне забезпечення, програмні та програмно-апаратні комплекси, а головне - успішно завершено експериментальне впровадження", - цитує прес-служба начальника Управління інноваційного розвитку "Укравтодору" Олега Островерха.

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За його словами, наступне завдання відомства - визначити просторові координати для всіх елементів автомобільних доріг загального користування державного значення і внести їх до єдиної бази даних.

З цією метою вже навесні 2014 року "Укравтодор" планує провести тендер серед компаній, що здійснюють паспортизацію доріг.

Відповідне технічне завдання на проведення торгів було розроблене "Укравтодором" спільно з "Укрдіпродором" і представлене широкій громадськості в ході науково-практичного семінару «Інформаційні технології в дорожній галузі», який відбувся 13 лютого за участю керівників служб автомобільних доріг в областях, учених і проектувальників-шляховиків.

Довідка УНІАН. Геоінформаційна система (ГІС) - система збирання, зберігання, аналізу і графічної візуалізації просторових (географічних) даних і пов'язаної з ними інформації про необхідні об'єкти. ГІС дає можливість точно встановити місце розташування об'єкта, його розміри, параметри і характеристики, дає змогу відмовитися від передпроектних досліджень, визначити необхідні обсяги робіт при ремонті доріг і будівництві об'єктів придорожньої інфраструктури.