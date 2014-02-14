Міндоходів та митна служба Росії узгодили план взаємодії на рік

Міністерство доходів і зборів України і Федеральна митна служба Російської Федерації узгодили план на 2014 рік зі зміцнення співробітництва двох відомств, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Відповідний документ було підписано сторонами під час засідання Об'єднаної колегії держав-членів Митного союзу, яке днями відбулося в Білорусі.

“План орієнтовано на подальший розвиток співробітництва Міндоходів України і Федеральної митної служби РФ у митній сфері й передбачає низку спільних заходів як на окремих митних пунктах, так і в рамках взаємодії керівництва двох відомств”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом 2014 року передбачено здійснення спільного контролю в пунктах пропуску «Куйбишеве – Д‘якове» і «Плетенівка - Шебекино», проведення робочих зустрічей для створення комфортних умов при перетині російсько-українського державного кордону. Крім того, протягом першого півріччя 2014 року заплановано проведення 10 зустрічей за участю представників Харківської, Сумської, Луганської, Чернігівської, Східної та Кримської митниць.

Сторони домовилися про зіставлення даних митної статистики зовнішньої торгівлі, обмін досвідом у питаннях сплати митних платежів із використанням електронних терміналів і банкоматів. Міндоходів також запропонувало розглянути можливість обговорення на робочих зустрічах питань автоматизації відповідної звітності.

У міністерстві нагадали, що митна служба України традиційно бере участь в Об'єднаній колегії, що дозволяє поінформувати сторони про останні зміни в митній справі в Україні, а також дізнатися про аналогічні нововведення в державах Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міндоходів і Державний митний комітет Білорусі домовилися про створення єдиної системи обміну інформацією, яка дозволить контролювати переміщення товарів і транспортних засобів через білорусько-український кордон.