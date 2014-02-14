Замість поїздів Hyundai в Харків будуть тимчасово курсувати Skoda і «Україна-2»

За маршрутом Київ - Харків замість швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, використання яких на поточному тижні було припинено для усунення неполадок, будуть тимчасово курсувати двосистемні поїзди Skoda, потяги локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, а також пасажирські вагони з сидячими місцями 2-го класу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

Згідно з повідомленням, за маршрутом, що з'єднує столицю з Харковом, замість швидкісних поїздів 14, 15 і 16 лютого буде курсувати поїзд локомотивної тяги «Україна-2» №156, який відправлятиметься з Києва о 6:20 і прибувати до Харкова в 10:56, а поїзд №163 з цього ж напрямку відправлятиметься з Харкова о 13:21 і прибуватиме до столиці о 17:57.

Також по цьому напрямку 14, 15, 16 лютого курсуватиме пасажирський поїзд №162, що складається з 6 вагонів з сидячими місцями 2-го класу після капітального ремонту в 2003 і 2007 роках, який відправлятиметься з Києва о 13:37 і прибуватиме до Харкова о 18:11. Поїзд №155 буде відправлятися в зазначені дні з Харкова до 18:43 і прибуватиме до столиці о 23:21.

Крім того, замість поїздів Hyundai №161/164 сполученням Харків - Київ - Харків у зазначені дні курсуватиме двосистемний електропоїзд Skoda. Поїзд №161 відправлятиметься з Харкова о 6:56 і прибуватиме до Києва о 11:37, а поїзд №164 у зворотному напрямку буде вирушати зі столиці у 18:08 і прибуватиме до Харкова о 22:41.

"Поїзди Skoda і «Україна-2» ідентичні з поїздами "Інтерсіті+" за рівнем комфорту. Нумерація поїздів зберігається така ж, як і у "Інтерсіті+", - підкреслили в прес-службі.

Також у прес-службі нагадали, що у зв'язку з тимчасовою заміною категорії рухомого складу пасажирам, які раніше придбали квитки на потяги "Інтерсіті+", буде повернена різниця вартості проїзду. У разі відмови від поїздки кошти повернуть у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem на склад з локомотивною тягою в зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені під час чергового технічного огляду.

Після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Hyundai "Укрзалізниця" прийме технічні та організаційні рішення для виходу з даної ситуації і вже цього місяця планує відновити експлуатацію даних швидкісних поїздів.

У випадках виявлення поломок або технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок буде їх усувати згідно з договором гарантійного обслуговування.

"Укрзалізниця" заявила, що не допускала порушень правил експлуатації поїздів "Інтерсіті+".

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.