Львівська залізниця за рік відремонтувала 15 переїздів

Працівники Львівської залізниці (ЛЗ) в 2013 році капітально відремонтували 15 залізничних переїздів, а два переїзду обладнали автоматичною світлофорною звуковою сигналізацією, повідомили у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, Львівська магістраль щорічно витрачає близько 7-8 млн грн на утримання та переобладнання переїздів.

Крім того, минулого року працівники служби електропостачання Львівської залізниці замінили 358 опор контактної мережі на дільницях Львів - Сянки - Ужгород і Львів - Лавочне - Чоп.

Також повідомляється, що енергетики замінили 55 км контактного проводу та 7,5 км несучого тросу контактної підвіски на деяких залізничних ділянках, а також замінили 7 тис. ізоляторів, з них 3,5 тис. фарфорових ізоляторів були замінені на полімерні.

Крім того, за вказаний період залізничники модернізували контактну мережу на дільниці Львів - Тернопіль - Підволочиськ і замінили понад 60 км проводів та 361 опору контактної мережі на повітряних лініях автоблокування.

Як повідомляв УНІАН, кількість випадків дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах Львівської залізниці в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 21,9% - до 25 випадків з 32.

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в 2013 році капітально відремонтувала 85 залізничних переїздів.

"Укрзалізниця" щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн на їх утримання.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.