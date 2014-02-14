Кількість ДТП на Львівській залізниці скоротилася на 22%

Кількість випадків дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних переїздах Львівської залізниці (ЛЗ) в 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 21,9% - до 25 випадків із 32, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

Згідно з повідомленням, у 5 випадках транспортні засоби в'їжджали безпосередньо в бік складу.

За вказаний період в ДТП загинуло 9 осіб, що на 4 випадки більше, ніж у 2012 році, а також 25 людей отримали травми, що на 5 випадків більше показника 2012 року.

"За висновком ДАІ, ні в одному з цих випадків вини залізниці немає, адже очевидні порушення правил дорожнього руху саме водіями автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

Як підкреслює прес-служба, вивчивши світовий досвід вирішення даної проблеми, Львівська залізниця прийшла до висновку, що єдиним способом повністю убезпечити від подібних випадків автомобілістів і користувачів залізничного транспорту є проектування та будівництво транспортних розв'язок на різних рівнях.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України № 4950-VI «ПРО внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезення пасажирів автомобільним транспортом», штрафи за в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонено, становлять до 50-70 неоподатковуваних мінімумів (850-1190 гривень) з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

За це ж правопорушення водій може бути позбавлений права керування автомобілем на термін від 6 місяців до 1 року або заарештований на 7-10 діб. Для перевізників покарання - позбавлення водійських прав на термін від 1 до 3 років або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплачуваним вилученням транспортного засобу чи без.

В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.