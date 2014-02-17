У Японії сотні автомобілів заблоковано через снігопади

В Японії на 20 кілометрів розтягнулася пробка на перевалі Усуї на межі гірських префектур Нагано і Гумма, де в сніговій пастці опинилися 500 автомобілів, зокрема й туристичні автобуси.

Як передає ІТАР-ТАСС, не менш як тисяча автомобілів заблоковані сніговими заносами в префектурі Ямагата. Водії і пасажири можуть одержати їжу і гарячий чай у спеціально обладнаних тимчасових пунктах допомоги. На розчищення доріг кинуті армійські підрозділи.

З п'ятниці в різних інцидентах, викликаних снігопадами, загинули 20 людей. У результаті ДТП, обвалення дахів і гірських обвалів постраждали 1,6 тис. людей. У семи префектурах центральної частини Японії відрізаними від зовнішнього світу виявилися 11 населених пунктів, де проживає майже 7 тисяч людей. Дороги до них намагаються розчистити від снігових завалів за допомогою важкої техніки.

Через обрив проводів під час снігопадів без електроенергії залишаються більш як 9 тисяч родин. Як і раніше з великими запізненнями рухаються поїзди основними залізничними магістралями Японії, зокрема по лініях швидкісних експресів "Сінкансен".

У п'ятницю-суботу в багатьох місцях центральної частини Японії випала найбільша кількість снігу за весь час спостережень. Синоптики попереджують, що цього тижня негода може продовжитися. Тиждень тому в центральній Японії також були сильні снігопади. Через одержані травми тоді загинули 13 людей.