"Укрзалізниця" за рік безкоштовно перевезла 212 тис. дітей пільгових категорій

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у 2013 році безкоштовно перевезла за всіма видами сполучення 211,8 тис. дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей загиблих шахтарів, залізничників, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, повідомили УНІАН у прес-центрі відомства.

Зокрема, минулого року залізниці країни безкоштовно перевезли 105,8 тис. дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування, 97,8 тис. дітей-інвалідів, 5,9 тис. дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків, та 2,3 тис. дітей загиблих шахтарів та залізничників.

"Ця акція діє з 2000 року і поширюється на загальні та плацкартні вагони нічних поїздів, вагони 2-3 класів регіональних поїздів «Експрес» та «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні та на приміські поїзди", - відзначили в прес-службі.

Послугою можуть скористатися діти віком до 16 років у межах України, мають статус дітей-сиріт, дітей-інвалідів всіх категорій, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей загиблих шахтарів, залізничників, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

Як нагадали в прес-службі, рішення Ради "Укрзалізниці" благодійна акція надання безкоштовного проїзду дітей вищевказаних категорій продовжена на 2014 рік.

Довідка УНІАН. Залізниці України відповідно до законодавства перевозять 26 пільгових категорій громадян.

У 2012 році «Укрзалізниця» перевезла понад 184 тис. дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців та залізничників, а в 2011 році безкоштовним проїздом скористалися понад 188 тис. дітей пільгових категорій.