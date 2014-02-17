«АвтоКрАЗ» у 2013 році збільшив прибуток на 30%

Український автовиробник «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) у 2013 році збільшив чистий прибуток на 30%, або на 4,6 млн грн порівняно з 2012 роком - до 19,8 млн грн.

Згідно з офіційним повідомленням підприємства, на початок 2014 року активи підприємства становили 4,696 млрд грн, непокритий збиток - 13,25 млн грн, поточні зобов'язання - 3,128 млрд грн, довгострокові зобов'язання - 818,25 млн грн, дебіторська заборгованість - 1,95 млрд грн.

Нагадаємо, у 2012 році завод спрацював з прибутком 15,2 млн грн.

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Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основних моделей і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2013 р. порівняно з 2012 р., збільшив випуск автомобілів на 15%, або на 31 одиницю, - до 930 автомобілів.

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