"Укрзалізниця" скасувала один із поїздів Київ - Харків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 17 лютого скасувала курсування поїзда №163/162 сполученням Харків - Київ - Харків, який вийшов на тимчасову заміну скасованих минулого тижня швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+», у зв'язку з незначним пасажиропотоком, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Із 17 лютого скасовано курсування поїздів №162 Київ - Харків (відправлення о 13:37) та №163 Харків - Київ (відправлення о 13:21) у зв'язку з незначним пасажиропотоком", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що за маршрутом Київ - Харків замість швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+", використання яких минулого тижня було зупинено для усунення неполадок, виявлених в ході чергового техогляду, тимчасово курсують двосистемні поїзда Skoda, потяги локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу з сидячими місцями, ідентичними за рівнем комфорту з місцями в швидкісних поїздах Hyundai.

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На інших напрямках пасажирам пропонуються місця у вагонах купейного типу та СВ. Розміщення пасажирів у вагонах здійснюють провідники. Потяги відправлятимуться за тим же графіком і з аналогічної нумерацією, що й поїзди "Інтерсіті+".

Також повідомляється, що в цілому 17 лютого курсують наступні поїзди, які вийшли на заміну швидкісних: № 170 Львів - Київ (6 вагонів - купе, 1 вагон - СВ), №154 Київ - Донецьк (5 - купе, 1 - СВ), №156 " Київ - Харків («Україна-2», 9 вагонів), №152 Донецьк - Київ (4 - купе, 1 - СВ), №161 Харків - Київ (Skoda, 6 вагонів), №168 Київ - Запоріжжя (2 вагони з сидячими місцями), №165 Дніпропетровськ - Київ (8 - купе, 1 - СВ), №168 Запоріжжя - Київ (6 - купе, 2 - СВ), №152 Київ - Донецьк (4 - купе, 1 - СВ), №154 Донецьк - Київ (5 - купе, 1 - СВ), №169 Київ - Львів (6 - купе, 1 - СВ), №166 Київ - Дніпропетровськ (8 - купе, 1 - СВ), №164 Київ - Харків (Skoda), №155 Харків - Київ («Україна-2»).

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem на склад із локомотивною тягою в зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені в ході чергового техогляду. Після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Hyundai "Укрзалізниця" прийме технічні та організаційні рішення для виходу з ситуації й уже цього місяця планує відновити експлуатацію даних швидкісних поїздів.

У випадках виявлення поломок або технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок усуватиме їх згідно з договором гарантійного обслуговування.

"Укрзалізниця" заявила, що не допускала порушень правил експлуатації поїздів Інтерсіті+.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.