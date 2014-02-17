Транспортні підприємства в січні зменшили пасажироперевезення на 5,9%

Транспортні підприємства України за підсумками січня цього року скоротили перевезення пасажирів на 5,9% порівняно з січнем минулого року – до 498,2 млн. чоловік, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, пасажирооборот транспорту в січні цього року збільшився порівняно з січнем минулого року на 0,3% – до 9,121 млрд пас./км.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2013 року підприємства транспорту України перевезли 6,6 млрд чоловік – на 2,8% менше, ніж у 2012 році.