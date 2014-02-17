Транспортні підприємства в січні збільшили перевезення вантажів на 1,4%
15:20, 17 лютого 2014Транспорт/Звя'зок
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Вантажообіг транспорту збільшився на 2,2%.
Транспортні підприємства за місяць перевезли 57,5 млн тонн вантажів
Транспортні підприємства України за підсумками січня цього року збільшили перевезення вантажів порівняно з січнем минулого року на 1,4% – до 57,5 млн. тонн, повідомляє Державна служба статистики.
Згідно з повідомленням, вантажообіг транспорту в січні цього року збільшився порівняно з січнем минулого року на 2,2% – до 29,248 млрд т/км.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2013 року підприємства транспорту України перевезли 757,6 млн. тонн вантажів – на 1,9% менше, ніж у 2012 році.
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