Транспортні підприємства в січні збільшили перевезення вантажів на 1,4%

Транспортні підприємства України за підсумками січня цього року збільшили перевезення вантажів порівняно з січнем минулого року на 1,4% – до 57,5 млн. тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, вантажообіг транспорту в січні цього року збільшився порівняно з січнем минулого року на 2,2% – до 29,248 млрд т/км.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2013 року підприємства транспорту України перевезли 757,6 млн. тонн вантажів – на 1,9% менше, ніж у 2012 році.