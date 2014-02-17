"Укрзалізниця" в січні збільшила вантажоперевезення на 1,4%

За вказаний період транзитні вантажоперевезення зросли порівняно з січнем минулого року на 8,7% - до 3,54 млн тонн, експортні - на 4,9%, до 10,96 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Водночас, імпортні перевезення скоротилися на 8,9% - до 2,7 млн тонн, а перевезення вантажів у внутрішньому сполученні також незначно скоротилися - на 0,4%, до 15,5 млн тонн.

Залізниці країни у внутрішньому сполученні збільшили перевезення таких номенклатур вантажів: нафти і нафтопродуктів - на 4,7%, кольорових металів і виробів з них - на 4,7%, лісових вантажів - на 7,6%, хімічних і мінеральних добрив - на 41,5%, автомобілів - на 388,9%, мінбудматеріалів - на 2,2%.

Також повідомляється, що залізниці збільшили обсяг вантажоперевезень на експорт завдяки збільшенню перевезень кам'яного вугілля на 85,3%, нафти і нафтопродуктів - на 208,8%, чорних металів - на 11,3%, лісових вантажів - на 19,2%, зерна і зернових вантажів - на 29,1%, автомобілів - на 29,1%, цементу - на 5,2%.

Крім того, обсяги імпортних перевезень чорних металів зросли порівняно з січнем 2013 року на 15,4%, кольорових металів і виробів з них - на 52,5%, хімічних і мінеральних добрив - на 249,9%, зерна і зернових - на 17,1%, мінбудматеріалів - на 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн і перевезення пасажирів на 0,4% - до 483,3 млн осіб.

Відомство планує у 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.