"Укрзалізниця" повернула пасажирам Нyundai близько 1 млн грн

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") компенсувала пасажирам 969 тис. грн за незручності, пов'язані з тимчасовою зміною рухомого складу швидкісних поїздів категорії “Інтерсіті+” виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, використання яких минулого тижня було зупинено для усунення неполадок. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"За період курсування іншого рухомого складу замість поїздів "Інтерсіті+" (з 12 по 17 лютого) компенсовано різницю у вартості проїзду та повернуто кошти у повному обсязі 5236 пасажирам на загальну суму 968,9 тис. грн",- йдеться в повідомленні.

Зокрема, "Укрзалізниця" за вказаний період компенсувала 737,5 тис. грн 2935 пасажирам, які відмовилися від поїздки, а також 231,5 тис. грн - 2301 пасажиру з урахуванням різниці вартості проїзду у зв'язку зі зміною рухомого складу.

Як нагадали в прес-службі, пасажири, які раніше придбали квитки на потяги "Інтерсіті+", можуть отримати різницю вартості проїзду в касах вокзалів на станції відправлення або прибуття, а у разі відмови від поїздки кошти будуть повернуті в повному обсязі, при цьому термін повернення квитків не обмежений.

Також повідомляється, що відомство замінило рухомий склад поїздів “Інтерсіті+” за маршрутом Київ-Харків на двосистемні поїзди Skoda і поїздів локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу з сидячими місцями, ідентичними зі швидкісними поїздами Нyundai за рівнем комфорту.

На інших напрямках пасажирам пропонують місця у вагонах купейного типу та СВ. Поїзди відправлятимуться за графіком і з тією ж нумерацією, що і поїзди "Інтерсіті+".

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem на склад з локомотивною тягою в зв'язку з проведенням технічного огляду.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені під час чергового технічного огляду.

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Після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Hyundai "Укрзалізниця" прийме технічні та організаційні рішення для виходу з даної ситуації і вже цього місяця планує відновити експлуатацію даних швидкісних поїздів.

У випадках виявлення поломок або технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок буде їх усувати згідно з договором гарантійного обслуговування.

"Укрзалізниця" заявила, що не допускала порушень правил експлуатації поїздів "Інтерсіті+".

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.



