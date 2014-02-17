Аеропорт «Бориспіль» скоротив чистий прибуток більш ніж в 3 рази

18:14, 17 лютого 2014
Транспорт/Звя'зок
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Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) у 2013 році скоротило чистий прибуток майже 3,2 рази в порівнянні з 2012 роком - до 126,742 млн грн.

2013 финансовый год был сложным для аэропорта

Про це повідомив журналістам генеральний директор аеропорту Олексій Кочанов.

При цьому він зазначив, що 2013 фінансовий рік був складним для аеропорту через збіг низки негативних факторів: з одного боку, планом передбачено зростання видатків на обслуговування терміналів, з іншого боку, скоротилися доходи через падіння пасажиропотоку.

«У 2013 році був повністю введений в експлуатацію термінал «D», амортизаційні відрахування від нього склали 100 млн грн», - сказав гендиректор аеропорту.

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Опитані УНІАН експерти назвали кілька причин різкого падіння прибутку аеропорту «Бориспіль». Зокрема, це припинення на початку 2013 року операційної діяльності одного з базових для аеропорту авіаперевізників - компанії «Аеросвіт». 

Ще однією причиною, на їхню думку, став програш «Борисполем» конкуренції аеропорту «Київ (Жуляни)», що виразилося в зниженні пасажиропотоку в «Борисполі» в 2013 році на 6,5%, і зростання пасажиропотоку в «Жулянах» на 113%. Причиною експерти називають різницю в умовах ведення бізнесу в цих аеропортах, у ціновій політиці і в динаміці якості послуг для авіакомпаній і пасажирів. 

Як повідомлялося, аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2013 року скоротив пасажиропотік на 6,5% - до 7,93 млн осіб.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення більш ніж за 100 напрямками.

Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року - у тому числі в умовах обмеженої видимості і при складних погодних умовах.

Олексій Кочанов очолює Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з липня 2012 року, до цього він працював директором ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

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