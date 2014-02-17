Аеропорт «Бориспіль» скоротив чистий прибуток більш ніж в 3 рази

Про це повідомив журналістам генеральний директор аеропорту Олексій Кочанов.

При цьому він зазначив, що 2013 фінансовий рік був складним для аеропорту через збіг низки негативних факторів: з одного боку, планом передбачено зростання видатків на обслуговування терміналів, з іншого боку, скоротилися доходи через падіння пасажиропотоку.

«У 2013 році був повністю введений в експлуатацію термінал «D», амортизаційні відрахування від нього склали 100 млн грн», - сказав гендиректор аеропорту.

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Опитані УНІАН експерти назвали кілька причин різкого падіння прибутку аеропорту «Бориспіль». Зокрема, це припинення на початку 2013 року операційної діяльності одного з базових для аеропорту авіаперевізників - компанії «Аеросвіт».

Ще однією причиною, на їхню думку, став програш «Борисполем» конкуренції аеропорту «Київ (Жуляни)», що виразилося в зниженні пасажиропотоку в «Борисполі» в 2013 році на 6,5%, і зростання пасажиропотоку в «Жулянах» на 113%. Причиною експерти називають різницю в умовах ведення бізнесу в цих аеропортах, у ціновій політиці і в динаміці якості послуг для авіакомпаній і пасажирів.

Як повідомлялося, аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2013 року скоротив пасажиропотік на 6,5% - до 7,93 млн осіб.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення більш ніж за 100 напрямками.

Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року - у тому числі в умовах обмеженої видимості і при складних погодних умовах.

Олексій Кочанов очолює Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з липня 2012 року, до цього він працював директором ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».