Продажі автомобілів у Європі за місяць збільшилися на 5,5%

Продажі нових автомобілів у країнах Європи в січні 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,5% - до 935,64 тис. авто. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), якими має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, більшість ринків європейських країн показали зростання в січні поточного року. Так, у Великобританії та Іспанії обсяги продажів зросли на 7,6%, у Німеччині - на 7,2%, в Італії - на 3,2%, у Франції - на 0,5%.

До того ж Німеччина в січні залишилася найбільшим автомобільним ринком Європи - продажі становили 206 тис. автомобілів.

Великобританія у січні посіла друге місце за продажами - 154,6 тис. автомобілів. Ринок Франції в січні зайняв третє місце з продажу - 125 тис.автомобілей. Італія з продажу в січні посіла четверте місце - 117,8 тис. автомобілів.

Група Volkswagen в січні збільшила продажі на 8,9% - до 237,5 тис. автомобілів, а частка ринку компанії зросла до 25,4% до 24,6% в січні 2013 року.

При цьому продажі автомобілів бренду Volkswagen в січні збільшилися на 8,2%, Audi - на 9,5%, Skoda - на 10,9%, Seat - на 7,7%.

Водночас група Renault збільшила продажі в Європі в січні на 13,4%. При цьому бренд Dacia в січні збільшив продажі на 38,9%, бренд Renault збільшив частку ринку до 9,2% з 8,6% у січні минулого року.

Продажі GM Group в Європі в січні скоротилися на 5,3%, Fiat - на 2,1%, Daimler - на 0,6%. При цьому продажі Toyota збільшилися на 16,8%, продажі Mazda - на 34,9%, Ford - на 9,5%.

PSA Group в січні поточного року збільшила свою частку ринку минулого місяця до 11,7% з 11,5%. Крім того, продажі компанії в січні зросли на 7,4% - до 109,26 тис. автомобілів, у тому числі Peugeot - на 9,2%, Citroen - на 5,3%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів в країнах Європи в січні-грудні 2013 року скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1,4% - до 13,5 млн авто.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.

Продажі комерційних автомобілів в Європі в 2012 році склали 1,69 млн одиниць.

Сумарні продажі легкових і комерційних автомобілів в Європі в 2012 році склали близько 13,7 млн одиниць автомобілів.

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