Італія оштрафувала авіакомпанії Ryanair і EasyJet на €1 млн
11:37, 18 лютого 2014Транспорт/Звя'зок
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Штраф застосовано за порушення при продажу турстраховок
Італія оштрафувала дві авіакомпанії на 1 млн євро за перевищення турсбору / an.od.court.gov.ua
Ірландська авіакомпанія Ryanair і британська EasyJet оштрафовані на €1 млн за порушення при продажу туристичних страховок, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Guardian.
За інформацією видання, авіакомпанії оштрафовані італійськими наглядовими органами за введення клієнтів в оману при продажу страховки і справляння надмірних зборів.
За словами представників італійського антимонопольного регулятора AGCM, обидві компанії допустили порушення, не розмістивши об'єктивну інформацію на своїх сайтах.
Повідомляється, що Ryanair оштрафована на €850 тис., а EasyJet повинна заплатити €200 тис.
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