Італія оштрафувала авіакомпанії Ryanair і EasyJet на €1 млн

Ірландська авіакомпанія Ryanair і британська EasyJet оштрафовані на €1 млн за порушення при продажу туристичних страховок, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, авіакомпанії оштрафовані італійськими наглядовими органами за введення клієнтів в оману при продажу страховки і справляння надмірних зборів.

За словами представників італійського антимонопольного регулятора AGCM, обидві компанії допустили порушення, не розмістивши об'єктивну інформацію на своїх сайтах.

Повідомляється, що Ryanair оштрафована на €850 тис., а EasyJet повинна заплатити €200 тис.