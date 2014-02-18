Одеська залізниця за три роки працевлаштувала близько тисячі випускників

Одеська залізниця за 2011-2013 роки працевлаштувала 906 випускників профільних залізничних вищих навчальних закладів, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

З них 677 осіб - випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, 229 осіб - випускники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Крім того, на Одеську магістраль в поточному році буде спрямовано 233 випускники 2014 року, які навчалися за цільовим направленням та за державним замовленням залізниці. Зокрема, 147 молодих фахівців - випускників внз I-II рівнів акредитації (71 чоловік - за цільовими направленнями) і 86 осіб - випускники вузів III-IV рівнів акредитації (37 осіб - за цільовими направленнями) і 15 осіб - за двосторонніми угодами.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в 2013 році працевлаштувала 2631 молодого фахівця на підприємствах залізничного транспорту України, а в 2012 році працевлаштувала 2200 випускників профільних залізничних вищих навчальних закладів.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників підприємств залізничного транспорту склала близько 340 тис. осіб, з них 37,8% жінок, 35,5% - молодих фахівців у віці до 35 років, 1,5% - осіб пенсійного віку, 17,1% - працівників з повною вищою освітою і 22% - працівників з неповною та базовою вищою освітою.

Кваліфікований персонал для залізниць проходить підготовку в 16 вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів для залізничної галузі майже за 20 напрямками.