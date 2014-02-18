Кабмін визначив дороги, які ремонтуватимуть за рахунок кредитів 2012 року

Кабінет Міністрів України затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення у 2014 році та обсяги їх фінансування у 2014 році за кредитами, залученими у 2012 році під державні гарантії на суму 4,138 млрд грн.

Згідно з переліком, який закріплений в постанові уряду №46 від 12 лютого 2014 року "Деякі питання використання у 2014 році коштів, залучених у 2012 році під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг", і оприлюднено на веб-сайті Кабінету міністрів, на будівництво і реконструкцію за рахунок зазначених коштів планують спрямувати 2,536 млрд грн, у тому числі на дороги державного значення - 2,375 млрд грн, місцевого значення - 161,842 млн грн.

При цьому, на капітальний ремонт автодоріг у 2014 році планується спрямувати 118,235 млн грн, у тому числі на дороги державного значення - 116,749 млн грн, місцевого значення - 1,488 млн грн.

На поточний ремонт планується направити 1,482 млрд грн, у тому числі на дороги державного значення - 1,259 млн. грн., місцевого значення - 223,653 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») може отримати в 2014 році 15,229 млрд грн фінансування з державного бюджету.

Читайте такожУкравтодор планує впровадити систему для контролю за станом доріг

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із зазначених джерел у спеціальний фонд держбюджету для дорожнього господарства у 2013 році запланований в сумі 15,9 млрд грн, в той час як потреба становить понад 36 млрд грн.

Всього на фінансування "Укравтодору" у 2013 році було передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.