"Укрзалізниця" закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху на переїздах

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" закликає водіїв автотранспортних засобів дотримуватись правил дорожнього руху на переїздах, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, 15 лютого поточного року на ділянці Сміла-Білозір'я Одеської залізниці водій автомобіля, незважаючи на заборонні показники переїзної сигналізації, виїхав на регульований переїзд без чергового працівника, де був збитий поїздом. У результаті ДТП було пошкоджено автомобіль та обладнання переїзду, а також були затримані приблизно на годину чотири вантажних поїзди. Водій з місця пригоди зник.

16 лютого на перегоні Хорол-Шишаки Південної залізниці на автомобільному шляхопроводі через залізничні колії через втрату контролю управління вантажним автомобілем з причепом, причіп перекинувся, внаслідок чого вантаж висипався. Шлях на вищевказаному перегоні протягом години був закритий для руху поїздів.

17 лютого на 121 км автодороги Крюков - Олександрія, перетинає залізницю на перегоні Крюков - Бурти, сталося зіткнення трьох автотранспортних засобів - двох вантажівок і мікроавтобуса. Водій мікроавтобуса намагався уникнути зіткнення, виїхав на залізничні колії на переїзді, який обладнаний переїзною сигналізацією і шлагбаумами, які на той момент були у відкритому стані, а також черговим. Загиблих і постраждалих в результаті зіткнення немає, однак за наявності перешкоди для руху були затримані 4 вантажних поїзди.

"Ні в одному з цих випадків ДТП з вини залізниці і працівників залізниць не виявлено", - підкреслили в прес-службі.

Крім того, відомство зафіксувало 15 лютого на станції Плавні в нічний час доби крадіжку сторонніми особами сигнальної і тягової обмотки, у результаті якої на три години було перекрито рух поїздів.

Також повідомляється, що 12, 14 і 15 лютого надходили анонімні повідомлення щодо можливих установках вибухівок на вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Центральний і Південний, на станціях Дарниця (Київ) та Бердичів Південно-Західної залізниці. У всіх випадках були евакуйовані пасажири та працівники вокзалів.

"На щастя, інформація про вибухових пристроях ні в одному з випадків не підтвердилася. Правопорушення розслідуються", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2013 році кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, з них 83 події сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

"Укрзалізниця" щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн на їх утримання.

"Укрзалізниця" за підсумками 2013 року відзначає зростання випадків крадіжок та пошкоджень майна залізниць порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35,4% - до 260 випадків.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.