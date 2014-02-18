Україна в 4 рази збільшила виробництво легкових автомобілів

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2013 року збільшилося в 4 рази - до 3,2 тис. одиниць з 800 одиниць, повідомила Державна служба статистики.

При цьому в січні поточного року скоротилося виробництво вантажних автомобілів до січня 2013 року на 13,8% - до 25 одиниць.

Разом з тим, дані щодо виробництва автобусів у січні поточного року відсутні.

Читайте такожПродажі автомобілів у Європі за місяць збільшилися на 5,5%Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротилося на 34,3% - до 45,8 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні, в умовах відсутності держпідтримки та слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць.

При цьому виробництво вантажних автомобілів в 2012 році скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів упав на 14,4% - до 3 206 одиниць.