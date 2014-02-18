УЗ недоотримала понад 19 млн грн за приміські перевезення пільговиків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у січні 2014 року недоотримала 19,3 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.





"За перший місяць зими у приміському сполученні залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на 21,4 млн грн, а одержали від обласних адміністрацій 2,13 млн грн, або 9,9% від суми, яка підлягає компенсації", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, "Укрзалізниця" заявила про те, що Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Черкаська, Херсонська, Львівська, Тернопільська, Волинська і Закарпатська області не відшкодували видатки залізниць за перевезення пільговиків, а найбільші суми компенсації були одержані від Кіровоградської області - 140%, Сумської - 124,2% і Полтавської області - 99,3%.

Згідно з повідомленням, за січень Південно-західна залізниця очікує найбільшу суму відшкодування витрат - 6,2 млн грн за перевезення пасажирів пільгових категорій, яких перевезла на суму понад 6,4 млн. грн, Львівська - 3,8 млн грн, Придніпровська - 3,53 млн грн, Донецька - 1,86 млн грн, Одеська - понад 880 тис. грн.

При цьому Південній залізниці не надходило ніяких компенсацій від Чернігівської, Кіровоградської, Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснені нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Збитки відомства від пасажирських перевезень у 2013 році становили понад 6,6 млрд грн, зокрема у приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

«Укрзалізниця» в 2013 році скоротила перевезення пасажирів порівняно з 2012 роком на 0,4% - до 483,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян складають близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Проте з року в рік "Укрзалізниця" відзначає негативну тенденцію невчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Знос приміського рухомого складу залізниць України становить: електропоїздів - 80,3% і дизель-поїздів - 93,1%.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.