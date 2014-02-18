"Укравтодор" спрямує на будівництво і ремонт доріг 6,7 млрд грн

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує в поточному році направити на будівництво і ремонт доріг 6,7 млрд грн, які були отримані в 2012-2013 році від розміщення облігацій. Про це під час прес-конференції журналістам повідомив глава "Укравтодору" Євген Прусенко.

"У 2013 році на дорожні роботи було направлено близько 3 млрд грн. У цьому році на ремонт та будівництво доріг буде спрямовано 6,7 млрд ", - повідомив він.

За його інформацією, "Укравтодор" у 2012 році розмістив облігації на суму 7,25 млрд грн, а в 2013 році - на 2 млрд грн.

"Щодо залучення нових облігацій або інших джерел фінансування, то це питання Міністерства фінансів і Кабміну. На сьогодні сказати, яким чином буде погашатися різниця між необхідним обсягом фінансування і тим, який є в бюджеті, досить складно. Плани є, але озвучувати конкретні цифри поки рано", - зазначив Прусенко.

За його словами, обсяг боргів "Укравтодору" перед підрядниками становить 3,589 млрд грн. При цьому їх погашення планується найближчим часом, однак конкретні терміни він не назвав.

"Боргові зобов'язання вже затверджені Кабміном. Як тільки надійдуть гроші, ми почнемо їх виплачувати, оскільки робота без обігових коштів у підрядників йде дуже і дуже важко", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення у 2014 році та обсяги їх фінансування у 2014 році за кредитами, залученими у 2012 році під державні гарантії на суму 4,138 млрд грн.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») може отримати в 2014 році 15,229 млрд грн фінансування з державного бюджету.

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Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні є акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із зазначених джерел у спеціальний фонд держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році був запланований у сумі 15,9 млрд грн, в той час як потреба становила понад 36 млрд грн.

Всього на фінансування "Укравтодору" у 2013 році було передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.