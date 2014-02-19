Південна залізниця щодоби пропонує близько 1,5 тис. квитків у кримському напрямку

Зокрема, Південна магістраль пропонує пасажирам у середньому 1250 квитків на поїзди №81 сполученням Харків - Сімферополь та №56 Суми - Сімферополь, які курсують через день.

Крім того, Південна залізниця щодоби пропонує пасажирам квитки на 6 транзитних поїздів у далекому сполученні з Російської Федерації та Білорусі у кримському напрямку. Зокрема, це поїзда №17 Москва - Севастополь, №100 Мінськ - Сімферополь, №67 Москва - Сімферополь, №97 Москва - Керч, №7 Санкт-Петербург - Севастополь, №29 Москва - Сімферополь.

Щодня у кримському напрямку і назад курсує від 3 до 5 поїздів формування південної залізниці і транзитних поїздів далекого сполучення.

Також повідомляється, що з 18 лютого було скасовано поїзд № 175/176 за маршрутом Харків - Сімферополь через незначний пасажиропотік.

«Нагадаємо, що поїзд №175/176 Харків-Сімферополь призначено для задоволення підвищеного попиту в період літніх перевезень. По закінченні сезону відпусток і значного зниження пасажиропотоку в кримському напрямку населеність цього поїзда становила щонайбільше 12%», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 17 лютого скасувала курсування поїзда №163/162 сполученням Харків - Київ - Харків, який вийшов на тимчасову заміну скасованих минулого тижня швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+», у зв'язку з незначним пасажиропотоком.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.