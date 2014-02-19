Залізниці у січні відремонтували понад 2,2 тис. вантажних вагонів

Зокрема, державні вагоноремонтні заводи України ("Дарницький вагоноремонтний завод", "Стрийський вагоноремонтний завод", "Укррефтранс", "Укрспецвагон") відремонтували 506 вантажних вагонів, що на 36 одиниць більше плану. З них капітально відремонтовано 24 вагони, а з продовженням терміну служби - 67 вагонів; 415 - пройшли деповський ремонт, із них 263 - напіввагони.

Також повідомляється, що на спеціалізованих вагоноремонтних депо країни (Ясинувата, Дебальцеве Донецької залізниці, Нижньодніпровськ-Вузол, Батуринська Придніпровської магістралі, Здолбунів, Клепарів Львівської залізниці, Козятин Південно-Західної залізниці, ім. Т.Шевченка Одеської магістралі, Основа Південної залізниці) за вказаний період деповський ремонт пройшли 1738 вагонів, що на 112 одиниць більше планового показника.

"Усього в ремонті та технічному обслуговуванні вантажних вагонів на залізницях України задіяно 54 вагонних депо", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році парк вантажних вагонів "Укрзалізниці" поповнився 775 вантажними вагонами, 713 з яких - на умовах фінансового лізингу. Виробництво вагонів здійснювали вітчизняні підприємства: Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук), «Трансмаш» (м. Дніпропетровськ) і «Дизельний завод» (м. Кривий Ріг).

«Укрзалізниця» планує у 2014 році придбати 3372 вантажні вагони, а також 59 вантажних електровозів.

Довідка УНІАН. Станом на 1 лютого 2014 року парк вантажних вагонів залізниць країни налічує 115 424 вагони, з них 52,1% вичерпали нормативний строк служби, зокрема 39,5% продовжено термін служби.

Вагони, побудовані у 2010-2013 роках, становлять 2% від загального вантажного парку і налічують 2232 одиниці.

У 2013 році «Укрзалізниця» виключила з вантажного парку 9661 вагон, із яких 6158 - напіввагони.