Одеська залізниця за рік підвищила кваліфікацію 6 тис. співробітників

Зокрема, 1695 осіб підвищили кваліфікацію на виробничо-технічних курсах, 2372 - на курсах цільового призначення, 1820 - на професійних курсах, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, минулого року 1695 працівників отримали вищий розряд.

Також повідомляється, що за вказаний період 1186 працівників пройшли підготовку або перепідготовку, зокрема, з них 667 осіб пройшли підготовку за індивідуальною формою навчання, 519 - за курсовою формою навчання.

Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця за 2011-2013 роки працевлаштувала 906 випускників профільних залізничних вищих навчальних закладів.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників підприємств залізничного транспорту становила близько 340 тис. осіб, із них 37,8% жінок, 35,5% - молодих фахівців у віці до 35 років, 1,5% - осіб пенсійного віку, 17,1% - працівників з повною вищою освітою і 22% - працівників з неповною та базовою вищою освітою.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу та понад 16% пасажирообігу залізниць України.