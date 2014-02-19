«Укрзалізниця» затвердила розклад поїздів, що тимчасово замінять «Інтерсіті+»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на 20 лютого 2014 року затвердила розклад поїздів, що курсують замість швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, на період усунення недоліків, які були виявлені в цих поїздах минулого тижня в ході чергового технічного огляду. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, 20 лютого курсують наступні поїзди, які вийшли на заміну швидкісних поїздів: №170 Львів - Київ (час відправлення о 05:50, склад поїзда: 5 вагонів - купе, 1 вагон - СВ), №154 Київ - Донецьк (05:59, 4 - купе, 1 - СВ), №156 " Київ - Харків (06:20, «Україна-2»), №152 Донецьк - Київ (06:24, 4 - купе, 1 - СВ), №161 Харків - Київ (06:56, Skoda), №168 Київ - Запоріжжя (07:15, 6 - купе, 2 - СВ), №165 Дніпропетровськ - Київ (07:18, 8 - купе, 1 - СВ), №168 Запоріжжя - Київ (15:53, 6 - купе, 2 - СВ), №152 Київ - Донецьк (16:16, 4 - купе, 1 - СВ), №154 Донецьк - Київ (16:43, 5 - купе, 1 - СВ), №169 Київ - Львів (17:01, 5 - купе, 1 - СВ), №166 Київ - Дніпропетровськ (17:40, 8 - купе, 1 - СВ), №164 Київ - Харків (18:08, Skoda), №155 Харків - Київ (18:43, «Україна-2»).

У прес-службі нагадали, що за маршрутом Київ - Харків замість швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+", використання яких минулого тижня було зупинено для усунення неполадок, тимчасово курсують двосистемні поїзди Skoda, потяги локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу з сидячими місцями, ідентичними за рівнем комфорту з місцями у швидкісних поїздах Hyundai.

На інших напрямках пасажирам пропонуються місця у вагонах купейного типу, СВ і у вагонах з сидячими місцями. Розміщення пасажирів у вагонах здійснюють провідники. Поїзди відправлятимуться за тим же графіком і з аналогічної нумерацією, що і в поїздів "Інтерсіті+".

«На період зміни рухомого складу поїзди №169/170 Дарниця - Київ - Львів курсуватимуть від станції Київ-Пасажирський до станції Львів і назад», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів "Інтерсіті+" на склад з локомотивною тягою в зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені в ході чергового техогляду. Після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Hyundai "Укрзалізниця" візьме технічні та організаційні рішення для виходу з даної ситуації і вже цього місяця планує відновити експлуатацію цих швидкісних поїздів.

У випадках виявлення поломок або технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок усуватиме їх згідно з договором гарантійного обслуговування.

"Укрзалізниця" заявила, що не допускала порушень правил експлуатації поїздів "Інтерсіті+".

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.