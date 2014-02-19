Придніпровська залізниця підготувала до весняних паводків два протирозмивні поїзди

Придніпровська залізниця також підготувала 9 пожежних поїздів, які сформовані на станціях Нижньодніпровськ-Вузол, Синельникове-1, Кривий Ріг, П'ятихатки, Запоріжжя-Ліве, Мелітополь, Джанкой, Сімферополь, Айвазовська, до складу яких входять 27 стаціонарних і переносних мотопомп (насосів), повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Також повідомляється, що Придніпровська магістраль підготувала 50 одиниць землерийної та іншої спецтехніки та запаслася необхідними матеріалами для ліквідації нештатних ситуацій, які можуть виникнути в період повені.

В даний час на придніпровській залізниці функціонують 14 водомірних постів (8 з них - у Дніпропетровській області), де з початку лютого здійснюється регулярне спостереження за товщиною льоду і рівнем води в місцевих річках.

«Зараз загрози інфраструктурним об'єктам магістралі немає», - наголосили у прес-службі.

Крім того, укладеоі угоди з аварійно-рятувальною службою Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій (МНС) на проведення у разі потреби вибухових робіт на річках та дроблення льоду під мостами.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в березні 2013 року підготували для боротьби з весняним паводком 14 протирозмивних поїздів, куди увійшли 56 одиниць рухомого складу.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішні ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.