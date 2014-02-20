Міндоходів просить бізнес поки не користуватися послугами Івано-Франківської митниці

Міністерство доходів і зборів України звернулося до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з проханням тимчасово не користуватися послугами Івано-Франківської митниці та переорієнтувати вантажі для оформлення в інші митниці у зв'язку з вилученням вночі, 19 лютого, серверного обладнання невідомими, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«На сьогодні робиться все можливе, щоб відновити роботу Івано-Франківської митниці в нормальному режимі. З урахуванням сформованої ситуації, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які користувалися послугами Івано-Франківської митниці, просимо тимчасово переорієнтувати вантажі для їх оформлення в зону діяльності інших митниць», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, у Міндоходів пояснили, що вчора вночі, 19 лютого, до приміщення Івано-Франківської митниці наблизилася група осіб, орієнтовно 300 чоловік, 50 із яких зайшли у приміщення митниці з вимогою припинити роботу щодо митного оформлення товарів. Невідомі вилучили серверне обладнання митниці, погрожуючи підпалом будинку. За даними відомства, були вилучені окремі блоки серверного обладнання, «що спричинило перебої в роботі митниці з оформлення товарів». Разом із тим, будівля та інше майно не було пошкоджено.

«У зв'язку з такою ситуацією наголошуємо, що у приміщеннях регіональних митниць знаходяться виключно поштові сервери та маршрутизатори. Це обладнання забезпечує доступ до єдиної автоматизованої інформаційної системи Міністерства доходів і зборів України. Сама система повністю автономна і знаходиться на захищених серверах у приміщеннях центрального апарату міністерства в Києві», - пояснили в Міндоходів.

Що стосується ситуації на інших митних пунктах, у міністерстві повідомили, що станом на 20 лютого заблоковано рух на всіх митних постах Львівської області, що може вплинути на поставки продовольства в українські населені пункти.

«Таке блокування загрожує припиненням поставок продовольства і вантажів в українські населені пункти. Крім того, така ситуація може призвести до значних фінансових втрат компаній і підприємств, діяльність яких безпосередньо пов'язана із зовнішньоекономічними операціями», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, пункт пропуску «Грушів - Будомєж», який знаходиться на польській стороні та здійснює загальний контроль, працює в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, з вчорашнього дня українці блокують пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Станом на 20 лютого з семи діючих автомобільних переходів на кордоні з Польщею заблоковано чотири. Зокрема, заблоковані дороги до чотирьох пунктів, які знаходяться у Львівській області: Корчова-Краковець, Медика-Шегині Крощенко-Смільниця та Хребенне-Рава-Руська. Інші автомобільні пункти пропуску перебувають у Волинській області.

18 лютого в Києві поновилися збройні сутички між протестувальниками та силовиками. За попередніми даними, загинуло близько 30 людей, понад тисячу поранено, сотні госпіталізовані.