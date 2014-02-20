Міндоходів: Блокування митних постів загрожує постачанню продовольства населенню

Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів України.

«Таке блокування загрожує припиненням постачання продовольства і вантажів в українські населені пункти. Крім того, така ситуація може призвести до значних фінансових втрат тих компаній і підприємств, діяльність яких безпосередньо пов'язана із зовнішньоекономічними операціями», - йдеться в повідомленні.

При цьому, згідно з повідомленням, у місцях блокування здійснюється тільки пропуск легкового транспорту та мікроавтобусів.

Одночасно поза пунктами пропуску в місцях блокування протестувальники здійснюють огляд салонів і багажників цього транспорту.

При цьому пункт пропуску Грушів-Будомєж, який знаходиться на польській стороні і здійснює загальний контроль, працює в штатному режимі.

«Міністерство доходів і зборів України звертається із закликом до громадян, які здійснюють блокування кордону, розблокувати роботу митних пунктів пропуску та дозволити співробітникам органів доходів і зборів вжити заходів для відновлення руху», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Міністерства доходів і зборів підкреслюють, що відомство перебуває поза політикою.

«Просимо громадян з розумінням поставитися до цього і не перешкоджати роботі органів доходів і зборів щодо забезпечення стабільного наповнення бюджетів усіх рівнів, акумуляції коштів, необхідних для виплати пенсій, стипендій, заробітних плат для працівників бюджетних організацій, а також функціонування в нормальному режимі митних пунктів», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 лютого українці заблокували чотири пункти пропуску з семи діючих автомобільних переходів на кордоні з Польщею. "Зараз з українського боку заблоковано дороги до чотирьох пунктів: Корчова-Краковець, Медика-Шегині, Крощенко-Смільниця та Хребенне - Рава-Руська", - йдеться в повідомленні прес-служби польських прикордонників.