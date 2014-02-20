«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів у західному напрямку

Рух поїздів на ділянці Тетерів - Коростень і на ділянці Хмельницький - Жмеринка, зупинений увечері 19 лютого через розмив колії та розрив стику колії, буде відновлено найближчим часом, і поїзди повернуться на звичайні маршрути курсування, йдеться в повідомленні Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»), розміщеному на сайті відомства.

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«Південно-Західна залізниця після завершення відновлювальних робіт на перегонах «Малин - Пенизевичі» (ділянка Тетерів - Коростень) і«Коржівці - Деражня» (ділянка Хмельницький - Жмеринка) відкриє їх для руху поїздів, - йдеться в повідомленні. - Раніше повідомлялося про зміну напрямку руху поїздів зі Львова, Івано-Франківська та Чернівців через ст. Козятин та Шепетівка у зв'язку з відновлювальними роботами. Отримати додаткову інформацію про курсування поїздів можна за телефоном (044) 503-70-05».

Раніше «Укрзалізниця» заявляла, що повністю закриті перегін «Малин - Пенизевичі» (ділянка «Тетерів - Коростень» ) через просідання колії у зв'язку з перенасиченням земляного полотна вологою та «Коржівці - Деражня» (ділянка «Хмельницький - Жмеринка») - через виявлення розриву стику колії. Через це 5 пасажирських поїздів були затримані у Львові більш ніж на 2 години. Це поїзди № 144 Івано-Франківськ-Київ, № 82 Ужгород-Київ, № 100 Ужгород-Київ, № 92 Львів-Київ, № 50 Трускавець-Київ. З цієї ж причини 3 поїзди курсують за зміненим маршрутом. Це поїзди: № 26 Львів-Одеса, № 86 Львів-Сімферополь та № 108 Ужгород-Одеса. Також частина поїздів затримується на станціях Львівської залізниці: № № 112 Львів-Харків, № 118 Чернівці-Київ, № 160 Тернопіль-Київ та № 98 Ковель-Київ.

За інформацією «Укрзалізниці», перегін «Коржівці - Деражня» був закритий для руху поїздів у середу, 19 лютого, о 19.30. «Через закриття перегону ускладнено рух поїздів зі столиці в напрямку Західної України. Поїзди курсують за зміненим маршрутом. Були змінені, зокрема, маршрути поїздів № 49 Київ-Трускавець, № 143 Київ-Івано-Франківськ, № 91 Київ-Львів, № 73 Москва-Львів, № 85 Сімферополь-Львів, № 41 Дніпропетровськ-Львів, № 109 Херсон-Львів, № 69 Маріуполь-Львів, № 111 Харків-Львів, № 25 Львів-Одеса, № 107 Одеса-Ужгород, № 25 Одеса-Львів, № 135 Одеса-Чернівці.





