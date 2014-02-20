Власники ТМ Energy і Arctic заявили про достатній запас пального в Києві

Власники торгових марок Energy (бензин) і Arctic (дизельне паливо) заявляють про те, що запаси бензину та дизпалива в Києві зараз достатні для задоволення потреб міста.

За даними власників ТМ Energy і Arctic, зміни вартості пального не буде.

Таким чином, немає ніяких підстав для паніки, - стверджують представники власників зазначених торговельних марок.