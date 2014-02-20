Власники ТМ Energy і Arctic заявили про достатній запас пального в Києві
16:29, 20 лютого 2014Транспорт/Звя'зок
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У компанії запевняють у достатніх ресурсах пального.
Немає жодних підстав для паніки - компанія
Власники торгових марок Energy (бензин) і Arctic (дизельне паливо) заявляють про те, що запаси бензину та дизпалива в Києві зараз достатні для задоволення потреб міста.
За даними власників ТМ Energy і Arctic, зміни вартості пального не буде.
Таким чином, немає ніяких підстав для паніки, - стверджують представники власників зазначених торговельних марок.
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