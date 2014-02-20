В "Укрнафті" заявили, що перебоїв з пальним немає
17:16, 20 лютого 2014Транспорт/Звя'зок
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АЗС «Укрнафта» працюють в штатному режимі, перебоїв з пальним немає, цінова політика змінюватися не буде.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.
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"У зв’язку з поширенням в засобах масової інформації різноманітної інформації щодо ринку пального в Україні керівництво ПАТ “Укрнафта” повідомляє, що вся мережа автозаправних станцій компанії, в тому числі в місті Києві, працює в штатному режимі, жодних проблем з наявністю пального немає, цінова політика компанії найближчим часом змінюватися не буде", - підкреслили у прес-службі.
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