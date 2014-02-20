Рух поїздів у західному напрямку відновлено

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ”Укрзалізниці”.

”Потяги з Києва в напрямку Західної України відправляються за графіком, їх повернуто на звичні маршрути. Так, з дотриманням графіку руху відправлені, наприклад, поїзда № 99 Київ-Ужгород (час відправлення 15:22 ) та № 141 Київ-Львів (час відправлення 15:52 ) та інші ”, - йдеться в повідомленні.

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Також здійснюється курсування поїздів у напрямку Києва, які раніше затримувалися на станціях Львівської залізниці через ускладнення в русі.

”Потяги західного напрямку теж курсують за звичними маршрутами, проте прибудуть до столиці із затримками орієнтовно близько 10 годин”, - йдеться в повідомленні.