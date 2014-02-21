Кабмін може підвищити штрафи за порушення правил перетину залізничних переїздів

Міністерство інфраструктури України стурбоване зростанням випадків дорожньо-транспортних пригод (ДТП) через порушення водіями правил перетину залізничних переїздів, і в цьому зв'язку ініціює підвищення відповідальності водіїв за такі порушення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на голову Мінінфраструктури Володимира Козака.

Згідно з повідомленням, Мінінфраструктури пропонує уряду збільшити штрафні санкції для водіїв автотранспортних засобів за порушення правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.

Читайте такожУкрзалізниця закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху на переїздах «Під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром Олександром Вілкулом я запропоную посилити відповідальність водіїв при перетині залізничного полотна і буду ініціювати встановлення, за кошти залізничників, відеокамер, які фіксуватимуть роботу переїздів. Я буду пропонувати внести зміни в законодавство, щоб на основі цих записів камер можна було визначати винних у порушенні правил перетину залізничних переїздів", - цитує прес-службі Козака.

За його словами, залізничники постійно проводять роботи з модернізації переїздів та їх обладнання, зокрема, пристроїв сигналізації, а також охороняють переїзди з інтенсивним рухом транспорту.

«Щоб позбавитися переїздів, яких в Україні близько 5 тис., тобто побудувати різнорівневі розв'язки, необхідні десятки мільярдів гривень і не один рік», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн на їх утримання.

"Укрзалізниця" з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на залізничних коліях та переїздах в 2013 році капітально відремонтувала 85 таких переїздів.

В Україні у 2013 році кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, зокрема 83 випадки сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. Із них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.