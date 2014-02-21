«Укрзалізниця» затвердила на 21 лютого розклад поїздів, що тимчасово замінили «Інтерсіті+»

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», 21 лютого курсують наступні поїзди, що вийшли на заміну швидкісних поїздів: №154 Київ - Донецьк (час відправлення о 05:59, склад поїзда: 5 - купейних вагонів, 1 - СВ), №156 Київ - Харків (06:20, «Україна-2»), №152 Донецьк - Київ (06:24, 4 - купе, 1 - СВ), №161 Харків - Київ (06:56, Skoda), №168 Київ - Запоріжжя (07:15, 5 - купе, 2 - СВ), №165 Дніпропетровськ - Київ (07:18, 8 - купе, 1 - СВ), №168 Запоріжжя - Київ (15:53, 6 - купе, 2 - СВ), №152 Київ - Донецьк (16:16, 4 - купе, 1 - СВ), №154 Донецьк - Київ (16:43, 5 - купе, 1 - СВ), №169 Київ - Львів (17:01, 5 - купе, 1 - СВ), №166 Київ - Дніпропетровськ (17:40, 8 - купе, 1 - СВ), №164 Київ - Харків (18:08, Skoda), №155 Харків - Київ (18:43, «Україна-2»).

Також повідомляється, що в період з 13 по 20 лютого пасажири Придніпровської залізниці повернули у каси 304 квитки, придбані на потяги «Інтерсіті+» на суму понад 73 тис. грн; 592 пасажирам виплатили різницю вартості проїзду на суму 66,7 тис. грн.

У прес-службі нагадали, що за маршрутом Київ - Харків замість швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+", використання яких минулого тижня було зупинено для усунення неполадок, тимчасово курсують двосистемні поїзда Skoda, потяги локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу з сидячими місцями, ідентичними за рівнем комфорту з місцями у швидкісних поїздах Hyundai.

На інших напрямках пасажирам пропонуються місця у вагонах купейного типу, СВ і у вагонах з сидячими місцями. Розміщення пасажирів у вагонах здійснюють провідники. Поїзди відправлятимуться за тим же графіком і з аналогічною нумерацією, що й у поїздів "Інтерсіті+".

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів "Інтерсіті+" на склад з локомотивною тягою в зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені в ході чергового техогляду. Після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Hyundai "Укрзалізниця" візьме технічні та організаційні рішення для виходу з даної ситуації й уже цього місяця планує відновити експлуатацію даних швидкісних поїздів.

У випадках виявлення поломок або технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок усуватиме їх згідно з договором гарантійного обслуговування.

"Укрзалізниця" заявила, що не допускала порушень правил експлуатації поїздів "Інтерсіті+".

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.