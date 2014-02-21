Донецька залізниця в березні отримає перший вантажний електровоз виробництва «Луганськтепловозу»

«Перший локомотив з Луганська ми отримаємо в березні на Донецьку залізницю. Також отримаємо і локомотив виробництва «Синара»... У 2015 році з «Луганськтепловозом» плануємо отримати локалізацію виробництва локомотивів змінного і постійного струму від 70 до 90% у залежності від тяги. А вже зараз задіяно близько трьох десятків підприємств України у випуску цього електровоза в Луганську», - цитує прес-служба Козака.

Згідно з повідомленням, у даний час фінансовий план відомства проходить узгодження в Кабінеті міністрів України, після чого передбачається виділення коштів на придбання локомотивів у вказаного підприємства.

Також повідомляється, що «Укрзалізниця» крім оновлення вантажного парку розглядає також питання оновлення пасажирського рухомого складу. Зокрема, в цьому році відомство має намір вирішити питання із закупівлею двох пасажирських поїздів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

«Розроблено техніко-економічне обґрунтування, яке зараз проходить захист у банках, залучення кредитних ресурсів за постановою уряду 404, що буде пролонговано і на 2014 рік. За цією схемою розглядаємо придбання цих поїздів», - повідомив міністр.

Як зазначили в прес-службі з посиланням на главу Мінінфаструктури, у всіх країнах світу пасажирський рухомий склад закуповується за державний рахунок, а в Україні, починаючи з часу її незалежності, «Укрзалізниці» з боку держави не виділялися кошти на це. Дане питання буде вчергове розглядатися після формування нового складу уряду.

Як повідомляв УНІАН, «Луганськтепловоз» планує до 2017 року поставити «Укрзалізниці» 300 вантажних електровозів постійного і змінного струму на суму близько 12 млрд грн.

У 2013 році парк вантажних вагонів "Укрзалізниці" поповнився 775 вантажними вагонами, 713 з яких - на умовах фінансового лізингу. Виробництво вагонів здійснювали вітчизняні підприємства: Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук), «Трансмаш» (м. Дніпропетровськ) і «Дизельний завод» (м. Кривий Ріг).

«Укрзалізниця» планує в 2014 році придбати 3372 вантажні вагони, а також 59 вантажних електровозів.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачене Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, розробленою урядом за дорученням Президента України.

Комплексна програма оновлення рухомого складу України на 2008-2020 роки передбачає поєднання придбання нового рухомого складу та модернізації того, що знаходиться в експлуатації.

Станом на 1 лютого 2014 року парк вантажних вагонів залізниць країни налічує 115 424 вагони, з них 52,1% вичерпали нормативний строк служби, зокрема 39,5% продовжено термін служби.

Вагони, побудовані в 2010-2013 роках, становлять 2% від загального вантажного парку і налічують 2232 одиниці.

У 2013 році «Укрзалізниця» виключила з вантажного парку 9661 вагон, з яких 6158 - напіввагони.