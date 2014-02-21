Південно-Західна залізниця пояснила затримку поїздів у східному та західному напрямках

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) пояснює затримку руху поїздів у східному та західному напрямках рекордною кількістю втручань сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту за останні кілька днів, повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ.

«Протягом останніх діб на території Південно-Західної залізниці сталася рекордна кількість несанкціонованих втручань в роботу залізничного транспорту: накладення на шлях шин, пошкодження пристроїв електропостачання, крадіжки майна залізниці, що призвело до затримок у русі поїздів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Південно-західної залізниці з ночі 20 лютого з 11:00 21 лютого зафіксовано 12 випадків незаконного втручання в роботу магістралі сторонніми особами, що і стало причиною затримки багатьох поїздів.

Водночас залізниця повідомила, що з ранку було відновлено рух на ділянці Бородянка - Спартак, де пропала напруга контактної мережі. Тому було затримано рух поїздів № 100 Мінськ-Сімферополь та № 44 Київ - Івано-Франківськ.

Також кілька годин тому відновлено рух на ділянці Бровки - Приазовське, де була пошкоджена контактна мережа. На цій ділянці сталася затримка руху поїздів: № 828 Жмеринка-Київ, № 118 Суми - Москва, № 6204 Козятин - Київ, № 14 Київ-Ужгород , № 66 Кишинів - Москва, № 832 Гречани-Київ, № 342 Шепетівка - Київ, № 70 Львів - Маріуполь, № 60 Софія - Москва, № 6206 Козятин - Київ.

За даними Південно-західної залізниці, на багатьох ділянках вночі рух було призупинено, проте вже з ранку співробітники залізниці відновили його.

У прес-службі нагадали, що за детальнішою інформацією про прибуття і відправлення поїздів пасажири можуть звертатися безпосередньо в магістраль по телефону довідкової служби.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого, за даними «Укрзалізниці», було відновлено рух поїздів на ділянках Південної залізниці Тетерів-Коростень і Хмельницький-Жмеринка у зв'язку із закінченням відновлювальних колійних робіт на перегонах Малин-Пенизевичи і Коржівці-Деражня. Також здійснюється курсування поїздів у напрямку Києва, які раніше затримувались на станціях Львівської залізниці через ускладнення в русі.

Раніше «Укрзалізниця» повідомила, що затримка і зміна маршруту поїздів з Києва в західні регіони і із західних регіонів до Києва обумовлені осіданням колії на двох перегонах, у результаті чого вони були повністю закриті для руху з вечора 19 лютого.