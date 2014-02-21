Південна залізниця недоотримала понад 3,4 млн грн за перевезення пільговиків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«У січні 2014 року Південна залізниця здійснила пільгові перевезення окремих категорій громадян у приміському і далекому сполученнях на суму 4,4 млн грн. З них обласними, районними, міськими державними адміністраціями залізниці компенсовано 854,9 тис. грн збитків, або 19,3% від необхідного обсягу», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за вказаний період ПЗ надійшли кошти тільки від органів місцевого самоврядування Сумської та Полтавської областей, обсяги перевезень яких становлять 5% та 15% від загальної кількості пільговиків загалом по магістралі.

Водночас найбільший обсяг перевезень пільгових категорій пасажирів Південна магістраль здійснює в Харківській області. Так, у січні в межах цієї області було перевезено 77% від загального числа пільговиків Південної залізниці, однак з бюджету Харківської облдержадміністрації кошти за здійснювані нею пільгові перевезення не були відшкодовані. Водночас, компенсація від місцевих бюджетів також не надійшла і від Чернігівської, Кіровоградської, Луганської та Донецької областей.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні 2014 року недоотримала 19,3 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Збитки відомства від пасажирських перевезень у 2013 році становили понад 6,6 млрд грн, зокрема в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Однак з року в рік "Укрзалізниця" відзначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Зношеність приміського рухомого складу залізниць України становить: електропоїздів - 80,3% і дизель-поїздів - 93,1%.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниці» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.