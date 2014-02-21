Південно-Західна залізниця повідомляє про затримки поїздів на 3-8 годин

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) повідомила про затримки у русі пасажирських поїздів у східному і західному напрямках у середньому на 3-8 годин через несанкціоновані втручання сторонніх осіб у роботу магістралі, повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ.

«Потяги східного і західного напрямків нині курсують з відхиленням від графіку в середньому на 3-8 годин. Це викликано ускладненням в роботі залізничного транспорту у зв'язку з масовими втручаннями сторонніх осіб. Такі випадки були зафіксовані за останні дві доби», - йдеться в повідомленні.

За даними магістралі, було затримано рух поїздів на 2-7 годин у Здолбунівському напрямку. Зокрема, поїзд № 112 Львів-Харків (затримка на 7 годин), № 98 Ковель-Київ (4:00), № 92 Львів-Київ (4:00), № 100 Ужгород-Київ (5:00), № 44 Івано-Франківськ - Київ (4 години), № 14 Ужгород-Київ (5:00), № 43 Київ - Івано-Франківськ (5 годин), № 97 Київ-Ковель (4:00), № 82 Ужгород - Київ (3,5 години).

Також у напрямку з і на Підволочиськ відбуваються затримки у русі поїздів від 1 години до більш як 8 годин. Зокрема, поїзд № 70 Львів-Маріуполь затримується більш ніж на 8 годин, поїзд № 144 Івано-Франківськ - Київ (4,5 години), № 26 Львів-Одеса (2,5 години), № 136 Чернівці-Одеса (майже 4 години ), № 118 Чернівці-Київ (більш ніж на 3 години), № 60 Чернівці-Москва (на 2,5 години), № 108 Ужгород-Одеса (2:00), № 81 Київ-Ужгород (2 години), № 117 Київ-Чернівці (на 4,5 години), № 59 Москва-Чернівці (3 години), № 49 Київ-Трускавець (3 години), № 41 Дніпропетровськ-Львів (3 години), № 25 Одеса-Львів (3 години), № 143 Київ - Івано-Франківськ (2,5 години), поїзд № 107 Одеса-Ужгород (1 година), № 109 Херсон-Львів (1:00) та № 173 Київ - Кам'янець-Подільський (1 година) .

У ПЗЗ також повідомили, що сьогодні поновився продаж квитків з Києва у західному напрямку, який був тимчасово припинений через ускладнень в русі поїздів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Південно-Західна залізниця пояснила затримку руху поїздів у східному і західному напрямках рекордною кількістю втручань сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту за останні кілька днів.

Зокрема, за даними Південно-Західної залізниці, з ночі 20 лютого по 11:00 21 лютого зафіксовано 12 випадків незаконного втручання в роботу магістралі сторонніми особами, що і стало причиною затримки багатьох поїздів.