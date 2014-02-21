Міндоходів запевняє, що всі служби міністерства працюють у штатному режимі

Всі головні управління Міністерства доходів і зборів України, митниці, податкові інспекції працюють в штатному режимі. Про це в ефірі одного з всеукраїнських телеканалів заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.



«По всій території України працюють головні управління Міністерства доходів і зборів, митниці, податкові інспекції на територіях. Також працює і центральний апарат», - заявив Клименко, спростувавши інформацію журналістів про евакуацію співробітників з офісів.

Міністр також відзначив, що практично розв’язано конфліктну ситуацію на пунктах митного пропуску на українсько-польському кордоні.

«Вчора у нас була ситуація із блокування чотирьох митних постів на території України. Ми зробили звернення, і нас почули. Ми закликали не висловлювати свою політичну волю через блокування митних постів. Не треба радикалізувати це питання», - сказав Клименко.

Міністр відзначив, що сьогодні, 21 лютого, три пункти пропуску з чотирьох заблокованих вже звільнені.

«Нас почули, сьогодні три пункти розблоковано. І я сподіваюся, що сьогодні і останній пункт буде розблоковано», - сказав Клименко.

За його словами, блокада постів у першу чергу впливає на ті підприємства, які вже сформували свої логістичні ланки поставок, і саме вони зазнають збитків. Крім того, обмеження рух через пункти пропусків може вплинути на жителів західних регіонів України.

«І дуже важливо зрозуміти, що товарно-матеріальні цінності, які мають йти через ці пункти, - вони більшою мірою розраховані на потреби Західної України. Тому ми маємо ще один ризик - порушення балансу на цій території. Блокування створює незручності жителям саме Західної України», - відзначив Клименко.

Також міністр прокоментував випадок вилучення серверного устаткування в Івано-Франківській області. Він відзначив, що випадки перешкоджання роботі митних пунктів не можна називати нападами.

«Нападів як таких не було. Дійсно, в різні відділення і Головного управління, і митниць приходили мітингувальники. Але завжди, коли вони приходили, до них виходив керівник і з ними розмовляв», - сказав глава Міндоходів.

Разом з тим, міністр ще раз наголосив, що співробітники Міндоходів роблять все можливе для відновлення повноцінної роботи Івано-Франківської митниці, де напередодні учасники протестів вилучили серверне устаткування.

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Як повідомляв УНІАН, 19 лютого українці заблокували пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Проте вже сьогодні три з чотирьох захоплених пунктів були відкриті самими активістами.

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Також 20 лютого невідомі вилучили на Івано-Франківській митниці серверне устаткування. У Міндоходів пояснили, що в приміщеннях регіональних митниць розташовані лише поштові сервери і маршрутизатори. Це устаткування забезпечує тільки доступ до єдиної автоматизованої інформаційної системи відомства. Сама система повністю автономна і знаходиться на захищених серверах у приміщеннях центрального апарату міністерства в Києві.