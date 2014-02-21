Поліси «Зелена карта» подорожчали на 8%

Страхові поліси «Зелена карта» з 20 лютого стали коштувати в середньому на 8% дорожче, повідомляється на сайті моторного (транспортного) бюро України (МТСБУ)

«Сталася регламентна процедура перерахунку (коригування) страхових платежів, яка повинна бути здійснена у разі коливання обмінного курсу євро на 5% в порівнянні із застосовуваним курсом», - йдеться в повідомленні бюро.

Згідно з повідомленням, страховий поліс на 15 днів для виїзду на легковому автомобілі в країни Європи подорожчав на 21 грн - до 284 грн, поліс для виїзду в Росію, Білорусь і Молдову подорожчав на 15 грн - до 207 грн, вартість річного поліса у Європу зросла на 180 грн - до 2487 грн, в Росію, Білорусь і Молдову - на 72 грн, до 994 грн.

Довідка УНІАН. Міжнародна система страхування автоцивільної відповідальності «Зелена картка» функціонує з 1951 р. Основна мета системи - врегулювання претензій потерпілих у ДТП, вчинених за участю іноземних автомобілістів, у відповідності з національним законодавством країни події. У 1998 році Україна стала 40 членом системи.