«Укрзалізниця» вимагає від корейців продовжити гарантію на Hyundai

Південнокорейська компанія Hyundai Rotem, яка в 2012 році поставила залізницям України 10 міжрегіональних швидкісних електропоїздів категорії «Інтерсіті+», наразі розглядає вимогу Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») про продовження на рік терміну гарантійного обслуговування цих поїздів, який за чинною угодою завершується для частини поїздів у травні 2014 року.

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці» з посиланням на міністра інфраструктури України Володимира Козака.

«Ми маємо на це абсолютне право (право на продовження терміну гарантійного обслуговування поїздів Hyundai - УНІАН), адже нинішні проблеми не повинні повторитися, а якщо щось і станеться, то корейська сторона повинна нести повну матеріальну відповідальність», - цитує прес-служба Козака.

Згідно з контрактом між південнокорейською та українською стороною, підписаним у травні 2012 року, повну відповідальність за технічний стан перед відправленням поїзда несе компанія-виробник, в той час як залізничники не беруть участі в техобслуговуванні цих поїздів.

Згідно з повідомленням, причини, через які поїзди Hyundai були тимчасово виведені з експлуатації на період усунення неполадок, з'ясовують корейські фахівці разом з фахівцями інституту Патона і залізничних інститутів, однак зараз експерти все ще не можуть назвати всі причини виникнення пошкоджень, які були виявлені в ході чергового технічного огляду цих поїздів.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на міністра інфраструктури, робота з розвитку інших маршрутів швидкісного руху в Україні не припиняється. Так, залізничники вклали досить багато зусиль для того, щоб вищевказані поїзди курсували залізницями країни.

«Для курсування швидкісних поїздів були визначені ділянки в 1,5 тис. км – Київ - Львів через Коростень, Київ - Полтава - Харків, Київ – Полтава – Лозова - Донецьк. Ми прибрали звідси майже всі вантажні поїзди і сьогодні проводимо роботу з підтримки існуючої інфраструктури. Крім того, ми третій рік працюємо над двоколійними вставками, які збільшують пропускну і перевізну спроможність. Ми максимально поділяємо вантажні та пасажирські поїзди, зменшуючи експлуатаційні витрати і покращуючи проходження пасажирських поїздів. Якби цими коліями курсували вантажні та пасажирські поїзди, то модернізацію треба було б проводити раз на 4-5 років, а якщо тільки пасажирські - то 12-14 років», - цитує прес-служба Козака.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів "Інтерсіті+" на склад з локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені в ході чергового техогляду. Після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Нyundai "Укрзалізниця" візьме технічні та організаційні рішення для виходу з цієї ситуації і вже цього місяця планує відновити експлуатацію цих швидкісних поїздів.

У разі виявлення поломок або технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок буде усувати їх згідно з договором гарантійного обслуговування.

Відомство раніше заявило про наміри продовжити на рік термін гарантійного обслуговування 10 швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" південнокорейського виробництва Hyundai Rotem, який за чинною угодою завершується для частини поїздів у травні поточного року, а також заявило про те, що не допускало порушень правил експлуатації поїздів "Інтерсіті+".

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня 2012.