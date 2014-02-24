Неподалік станції Бескид у Львівській області через зсув на 1,5 години було затримано поїзди

Неподалік від залізничної станції Бескид у Львівській області через перезволоження грунту стався зсув земляного полотна на залізничну колію, внаслідок чого деякі поїзди були затримані в дорозі на 1-1,5 години, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської залізниці.

"Через перезволоження грунту біля станції Бескид (Львівська область) стався зсув (довжиною 3 метри) земляного полотна на залізничну колію з пошкодженням опор контактної мережі. Рух на ділянці відновлюють колійники та енергетики. Організовано об'їзд поїздів через станцію Сянки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомлення, на місці події працює відновлювальний штаб на чолі з головним інженером Львівської магістралі. Задіяна вся необхідна техніка й достатня кількість працівників служби колії, енергетиків, фахівців служби руху та пасажирської служби.

Зокрема, пасажирські поїзди №81 сполученням Київ - Ужгород і поїзд №13 сполученням Київ - Ужгород зі сторони Львова об'їжджали ділянку по резервному маршруту через станцію Сянки. Поїзд №16 сполученням Будапешт - Москва через станцію Ужгород також був направлений в об'їзд через вищезгадану станцію. Станом на 8:00 рух на ділянці відновлено по першій та третій коліях. На другій колії продовжуються відновлювальні роботи.

Як повідомили в прес-службі, зазначені поїзди були дещо затримані, проте проблем із пасажирами і з купівлею-продажем квитків зараз немає.

"Зараз лише на другій колії закінчуються роботи, хоча вона не є основною, перша колія основна, поїзди там курсують уже з 8 ранку, жодних проблем із пасажирами і тим більше з поверненням або продажем квитків у нас немає. У нас дійсно були порівняно незначні затримки цих трьох поїздів, які в той момент, коли були зафіксовані проблеми, курсували, решта поїздів поки курсують нормально, але з обережністю проходять цю ділянку, оскільки там закінчуються роботи", - уточнили в прес-службі.

Як уточнили в довідковій вокзалу Ужгород, поїзди прибудуть із запізненням, орієнтовно, на 1-1,5 години у зв'язку з цією проблемою.