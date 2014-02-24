Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") працює у штатному режимі та продовжує виконувати свої функції, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Працюємо у штатному режимі, все керівництво і співробітники на робочих місцях", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Цією постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

Янукович заявив, що не визнає рішення Верховної Ради про його відсторонення від посади Президента.

23 лютого парламент прийняв постанову "Про покладення на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України у відповідності зі статтею 112 Конституції України", яким передбачається, що Олександр Турчинов, що є головою ВР, буде виконувати обов'язки глави держави на період до виконання обов'язків Президента України новообраним главою держави.

Щодо Януковича порушено кримінальну справу щодо масових вбивств мирних громадян, і він оголошений у розшук.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.