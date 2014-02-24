У залізничній галузі України працюють близько 350 тис. осіб, з них понад 210 тис. осіб - чоловіки, повідомила УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

"Серед працівників залізничної галузі переважають чоловіки. На сьогодні в залізничній галузі працюють понад 210,7 тис. чоловіків, з них на посадах керівників і спеціалістів - майже 46 тис.", - відзначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, переважання осіб чоловічої статі в загальній структурі кадрового складу відомства пояснюється специфікою роботи на залізницях країни. Так, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України №256 від 29 грудня 1993 року, на роботах, пов'язаних із шкідливими або небезпечними умовами праці, задіяні виключно чоловіки, зокрема, на таких посадах: електромонтер контактної мережі; машиніст і його помічник; монтер колії; оглядач-ремонтник вагонів; провідник, який супроводжує вантажі на відкритому рухомому складі; регулювальник швидкості руху поїздів; упорядник поїздів та його помічник.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" у 2013 році працевлаштувала 2631 молодого фахівця на підприємствах залізничного транспорту України.

Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників підприємств залізничного транспорту склало близько 340 тис. осіб, з них 37,8% жінок, 35,5% - молодих фахівців у віці до 35 років, 1,5% - осіб пенсійного віку, 17,1% - працівників з повною вищою освітою і 22% - працівників з неповною та базовою вищою освітою.

У 2012 році в залізничній галузі завдяки проведеним заходам поліпшено умови праці 28 696 жінкам.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.