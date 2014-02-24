"Укрзалізниця": Усі пасажирські поїзди курсують згідно з графіком

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") повідомила про те, що всі пасажирські поїзди в цей час курсують за заданими маршрутами відповідно до встановленого графіка, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Залізничники докладають зусиль для забезпечення безперебійних і безпечних перевезень. Незважаючи на численні випадки незаконних втручань сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, які спостерігалися за останні три доби, поки пасажирські потяги в усіх напрямках курсують згідно з графіком", - йдеться в повідомленні.

Як підкреслили в прес-службі, загалом є незначні ускладнення в русі поїздів на Львівській залізниці, однак рух поїздів забезпечується.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 лютого неподалік від залізничної станції Бескид у Львівській області через перезволоження грунту стався зсув земляного полотна на залізничну колію, у результаті чого були пошкоджені опори контактної мережі.

Пасажирські поїзди №81 сполученням Київ - Ужгород і поїзд №13 сполученням Київ - Ужгород зі сторони Львова об'їжджали ділянку за резервним маршрутом через станцію Сянки. Поїзд №16 сполученням Будапешт - Москва через станцію Ужгород також направили в об'їзд через цю станцію. Вищезазначені поїзди були затримані на шляху в середньому на 1-1,5 години.

Станом на 8:00 24 лютого рух на ділянці відновлено по першому і третьому шляхах. На другому шляху тривають відновлювальні роботи.