Придніпровська залізниця збільшила перевезення зернових в 2,6 разу

Придніпровська залізниця (ПЗ) з початку 2014 року збільшила обсяги перевезення зернових вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 2,6 разу - до понад 117 тис. тонн, повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, Придніпровська залізниця за вказаний період задіяла в перевезеннях цього виду вантажів 1822 вагона-зерновоза, що в 2,3 разу більше показника аналогічного періоду минулого року.

Основними напрямками перевезень зернових в поточному році є відправлення зерна на експорт через порти і припортові станції Придніпровської та Одеської залізниць, зокрема, станцій Мекензієві Гори, Камишова Бухта, Жовтнева, Миколаїв-Вантажний, Чорноморська, Іллічівськ, Херсон-Порт.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2013 році збільшила навантаження вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 2,1% - до 117,5 млн тонн.

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Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

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