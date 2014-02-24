"Укрзалізниця" назвала можливі причини несправностей поїздів "Інтерсіті+"

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявила про те, що спільно з південнокорейською компанією Hyundai Rotem з 25 лютого почне випробування 10 швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+", використання яких було припинене 12 лютого, з метою з'ясування причин їх несправностей, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«У ході попередньої перевірки з’ясувалося, що тріщини в корпусі електропоїздів корейського виробництва з'явилися через прорахунки конструкторів. Якщо це підтвердиться в ході подальших випробувань, які розпочнуться 25 лютого, компанія Hyundai Rotem готова поставити нові комплектуючі», - йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, у разі підтвердження такого висновку здійснюватиметься модернізація швидкісних поїздів строком до шести місяців.

За словами першого заступника генерального директора "Укрзалізниці" Миколи Сергієнка, випробування поїздів Hyundai триватимуть близько тижня і проводитимуться на ділянках Київ-Баришівка і Київ-Полтава-Люботин.

За його словами, попередньою причиною появи тріщин у конструкції поїздів є неправильно розподілене навантаження на шкворневу балку (опора, якою кузов спирається на візок).

Разом з тим, голова представництва компанії Hyundai Corporation в Україні Юн Сук Чой вважає, що технічні несправності поїздів могли бути викликані не лише недоліками у проектуванні, але й іншими чинниками, зокрема, недостатньо якісними матеріалами, впливом навколишнього середовища.

Крім того, він також повідомив, що після проведення випробувань в компанії підготують проект модернізації поїздів і план-графік ремонтних робіт, які проходитимуть в одному з українських депо, рекомендованих "Укрзалізницею", і в ході яких всі балки будуть замінені. Їх планується доставити в Україну з Кореї.

«Усі ремонтні роботи відбуваються за рахунок виробника в рамках гарантійного обслуговування, термін якого на частину поїздів закінчується у травні, на іншу частину – в листопаді», - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, південнокорейська компанія Hyundai Rotem, яка в 2012 році поставила залізницям України 10 міжрегіональних швидкісних електропоїздів категорії «Інтерсіті+», на даний час розглядає вимогу «Укрзалізниці» про продовження на рік терміну гарантійного обслуговування цих поїздів, який за діючою угодою завершується для частини поїздів у травні 2014 року.

Відомство заявило, що не допускало порушень правил експлуатації поїздів "Інтерсіті+".

З 12 лютого "Укрзалізниця" тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів "Інтерсіті+" на склад з локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів. Зокрема, рухомий склад на маршруті Київ-Харків замінено на двосистемні поїзди Skoda і поїзди локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, а на інших напрямах - на поїзди з локомотивною тягою, сформовані із СВ і купейних вагонів.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня 2012 року.

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